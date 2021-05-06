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В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTag. Вот как его открыть

6 Май, 2021

В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTag. Вот как его открыть

Бесполезно, но интересно.

Любопытную фишку обнаружил пользователь Reddit. Речь о скрытом режиме нового трекера AirTag.

Его создали для разработчиков аксессуара. Чтобы удобнее было тестировать. Получить доступ к отладке очень просто.

В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTags. Вот как его открыть

Понадобятся AirTag и айфон с установленной iOS 14.5. Активируйте функцию точного поиска. Потом нажмите 5 раз на заголовок с названием вещи, к которой прикреплена метка.

Появится окно с кучей переключателей, ползунков и разных данных. Можно менять их на свой страх и риск.

В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTags. Вот как его открыть

На что элементы управления влияют? На 100% знают только инженеры Apple. Почувствуйте себя одним из них.

Как закрыть меню? Нажмите на название еще 5 раз.

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