В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTag. Вот как его открыть

Бесполезно, но интересно.

Любопытную фишку обнаружил пользователь Reddit. Речь о скрытом режиме нового трекера AirTag.

Его создали для разработчиков аксессуара. Чтобы удобнее было тестировать. Получить доступ к отладке очень просто.

Понадобятся AirTag и айфон с установленной iOS 14.5. Активируйте функцию точного поиска. Потом нажмите 5 раз на заголовок с названием вещи, к которой прикреплена метка.

Появится окно с кучей переключателей, ползунков и разных данных. Можно менять их на свой страх и риск.

На что элементы управления влияют? На 100% знают только инженеры Apple. Почувствуйте себя одним из них.

Как закрыть меню? Нажмите на название еще 5 раз.

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