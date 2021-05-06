В iOS 14.5 нашли секретное меню AirTag. Вот как его открыть
Бесполезно, но интересно.
Любопытную фишку обнаружил пользователь Reddit. Речь о скрытом режиме нового трекера AirTag.
Его создали для разработчиков аксессуара. Чтобы удобнее было тестировать. Получить доступ к отладке очень просто.
Понадобятся AirTag и айфон с установленной iOS 14.5. Активируйте функцию точного поиска. Потом нажмите 5 раз на заголовок с названием вещи, к которой прикреплена метка.
Появится окно с кучей переключателей, ползунков и разных данных. Можно менять их на свой страх и риск.
На что элементы управления влияют? На 100% знают только инженеры Apple. Почувствуйте себя одним из них.
Как закрыть меню? Нажмите на название еще 5 раз.
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