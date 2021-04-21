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В iOS 14.5 RC нашли очень полезную функцию

21 Апр, 2021

В iOS 14.5 RC нашли очень полезную функцию

Настоящий подарок для владельцев наушников.

iOS 14.5 Release Candidate оказалась интереснее, чем мы думали. Apple не только исправила ошибки и оптимизировала систему. В апдейте есть несколько нововведений.

Одно из них полезное. iOS 14.5 RC позволяет владельцам наушников отвечать на звонки с помощью Siri. Ничего нажимать не нужно.

iOS 14.5 Release Candidate

Когда вам звонят, Siri называет имя контакта. Чтобы принять звонок, скажите “ответь”. Либо “отказаться”, если разговора не будет. “Привет, Siri” не требуется.

Только убедитесь, что опция включена в “Настройках”. Зайдите в “Телефон” и “Объявить звонки”. Напротив наушников должна быть галочка.

В iOS 14.5 RC нашли неожиданно полезную функцию

Фишка работает лишь с гарнитурами, поддерживающими Siri. Такими как AirPods и Beats.

Источник: 9to5mac.com

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