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В iOS 14.5 решена главная проблема Face ID — теперь iPhone узнает вас в маске

2 Фев, 2021

В iOS 14.5 решена главная проблема Face ID — теперь iPhone узнает вас в маске

Но потребуются смарт-часы Apple Watch.

Ура! Купертиновцы наконец-то решили главную проблему Face ID. Напомним, что Айфон очень неохотно узнает своего владельца, если на его лице находится защитная маска. А в современных условиях пандемии маски носят почти все и всюду. Но с iOS 14.5 все изменится.

iPhone с Face ID узнает вас прямо в маске! Главное правильно настроить

Теперь смартфон будет распознавать вас в маске. Но без вот этого «но», увы, не обошлось. Для корректной работы обновленной функции, оказывается, нужны смарт-часы Apple Watch.

Соединенные с Айфоном умные часты станут своего рода заменой лицевого сканера. Достаточно посмотреть на них, экран разблокируется. Не только на Apple Watch, но и на смартфоне. Удобно?

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