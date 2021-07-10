В iOS 14.7 beta 5 исправлен баг с поломкой Wi-Fi на iPhone

Наконец-то.

В пятой бета-версии iOS 14.7 обнаружилось приятное нововведение. Купертиновцы исправили ошибку, из-за которой ранее на айфонах переставал работать модуль Wi-Fi. Случалось это при подключении к сети с наименованием %p%s%s%s%s%n. Баг обнаружил Карл Шу (Carl Shou), знаменитый специалист в области цифровой безопасности.

Теперь этой проблемы нет.

Ранее владельцам айфонов приходилось прибегать к полному сбросу смартфонов до заводских настроек. Что, согласитесь, не самая приятная процедура. Больше не придется.

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