В iOS 14.8 компания Apple устранила опасную уязвимость — Pegasus больше не страшен

Вот, ради чего все затевалось.

Оказывается, Apple выпустила iOS 14.8 ради того, чтобы закрыть опасную уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли забраться в наши с вами смартфоны iPhone.

Теперь взломать гаджет с помощью отправки сообщений и вложений через iMessage не удастся. Ранее стало известно, что с помощью израильского ПО Pegasus хакеры могут взломать айфон и следить за его владельцем. Обычно программный комплекс использовался для слежки за политиками или журналистами.

Слежка больше невозможна.

Кроме того, закрыты дыры в фреймворках CoreGraphics и WebKit.

Так что качать обновление нужно.

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