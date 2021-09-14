В iOS 14.8 компания Apple устранила опасную уязвимость — Pegasus больше не страшен
Вот, ради чего все затевалось.
Оказывается, Apple выпустила iOS 14.8 ради того, чтобы закрыть опасную уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли забраться в наши с вами смартфоны iPhone.
Теперь взломать гаджет с помощью отправки сообщений и вложений через iMessage не удастся. Ранее стало известно, что с помощью израильского ПО Pegasus хакеры могут взломать айфон и следить за его владельцем. Обычно программный комплекс использовался для слежки за политиками или журналистами.
Слежка больше невозможна.
Кроме того, закрыты дыры в фреймворках CoreGraphics и WebKit.
Так что качать обновление нужно.
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