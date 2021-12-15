В iOS 15.2 можно сбросить заблокированный iPhone без подключения к ПК или Mac
Ура!
Обнаружена еще одна мегаполезная фишка iOS 15.2. Теперь пользователи могут легко и просто сбросить Айфон, заблокированный из-за множества провальных попыток ввода код-пароля, без необходимости подключать смартфон по проводу к PC и Маку.
Итак, ваш гаджет заблочен на пятнадцать минут или дольше из-за того, что вы неправильно набирали пароль множество раз. Что мы делали раньше? Подключали айфон к компьютеру, вводили его в DFU-режим и восстанавливались через АйТюнс или Локатор.
Теперь же достаточно нажать на Стереть устройство (надпись внизу). Смартфон сбросится, и вы настроите его вновь.
Правда, нужно помнить пароль от Apple ID.
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