В iOS 15.2 можно сбросить заблокированный iPhone без подключения к ПК или Mac

Ура!

Обнаружена еще одна мегаполезная фишка iOS 15.2. Теперь пользователи могут легко и просто сбросить Айфон, заблокированный из-за множества провальных попыток ввода код-пароля, без необходимости подключать смартфон по проводу к PC и Маку.

Итак, ваш гаджет заблочен на пятнадцать минут или дольше из-за того, что вы неправильно набирали пароль множество раз. Что мы делали раньше? Подключали айфон к компьютеру, вводили его в DFU-режим и восстанавливались через АйТюнс или Локатор.

Теперь же достаточно нажать на Стереть устройство (надпись внизу). Смартфон сбросится, и вы настроите его вновь.

Правда, нужно помнить пароль от Apple ID.

Полезное и интересное на Блохе:

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