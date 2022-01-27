В iOS 15.3 исправлены 10 критических ошибок iOS 15 — полный список

Важно знать.

iOS 15.3 не добавляет в актуальную операционную систему для айфонов никаких новых функций. Она нацелена на безопасность, исправление критических багов. И, как оказалось, слежкой через браузеры все не ограничилось. Исправлено 10 крайне опасных ошибок.

Каких? Читаем ниже.

Что исправляет iOS 15.3

ColorSync: картинки с хакерским кодом больше не запускаются на iPhone. WebKit: опасные JavaScript запускались через e-mail. Эксплойт устранен путем изменения параметров ввода WebKit: исполнение хакерского происходило при открытие интернет-ресурсов. Исправлено это изменением метода управления памятью устройства. WebKit: вредоносный контент из сети мешал функционированию системы проверки безопасности. Исправлено. WebKit Storage: интернет-ресурсы следили за данными владельца айфона. Проблема решена. Теперь такие сценарии исключены. Crash Reporter: ПО с зловредом давало права владельца устройства. Проверку целостности и безопасности файлов улучшили. IOMobileFrameBuffer: зловреду сложнее запуститься прямо в ядре iOS. Kernel: ПО с вирусом открывало доступ к смене данных прямо в ядре, используя перегруженный буфер. Правила контроля памяти переработали, закрыв эту лазейку. Model I/O: зараженные STL-файлы могли запускать вражеские коды или выключить ПО. Эксплойт был закрыт. iCloud: с помощью хакерского ПО злоумышленники могли получить доступ к облаку. Больше не смогут.

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