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В iOS 15.3 исправлена важная ошибка — больше сайты не получат историю из Safari

21 Янв, 2022

В iOS 15.3 исправлена важная ошибка — больше сайты не получат историю из Safari

Обновиться точно стоит.

Все-таки одно важное нововведение в iOS 15.3 энтузиасты нашли. Речь идет об исправлении критической ошибки, из-за которой веб-сайты могли получить полную историю открытых вкладок на афоне в браузере Safari.

Заполучить ее мог каждый сайт с библиотекой IndexedDB (API Javascript). Также, воспользовавшись этой дырой в безопасности, злодеи могли выяснить номер аккаунта Google и использовать это в своих зловредных целях.

Эта же ошибка, к слову, была и справлена и в последней RC-прошивке новой macOS.

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