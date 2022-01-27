В iOS 15.4 могут добавить режим «кассы»
Айфон научат принимать платежи?
В Bloomberg сообщают, что с iOS 15.4 айфон может превратиться в полноценный платежный терминал. Смартфоны научат не только выступать в качестве средств оплаты (NFC в помощь), но и принимать деньги.
Таким образом, iPhone выступит в роли своего рода компактной «кассы». То есть, сможет принимать деньги, используя все тот же модуль бесконтактных платежей NFC.
Какое ПО используют для этого? Нет, не Apple Pay. Очевидно, речь идет о программном обеспечении от Mobeewave.
Зачем это нужно? Возможно, например, для использования айфона в качестве онлайн-кассы. Для мелкого бизнеса супер!
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