В iOS 15 добавят новые эмодзи — какие?

Показываем.

Тематический портал Emojipedia показал картинки с новыми эмодзи, которые будут добавлены 14 редакции Emoji (Emoji 14). В них есть много интересного. Например, беременный мужчина (фильм с Арнольдом Шварценеггером помните?) и тролль с дубиной.

Также мы видим эмодзи севшей батареи смартфона, руку в форме сердца, иные изображения инъекций и прочее. Кроме того, обновился эмодзи указательного пальца. Много интересного. Большинство из них появится в iOS 15. Их добавят с обновлением операционной системы для айфонов. Окончательный выбор за экспертами из Unicode. Когда ждать? В ближайшем будущем.

Мы, кстати, подробно писали об эмодзи:

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