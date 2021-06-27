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В iOS 15 добавят протокол WPA3 — теперь соединение по Wi-Fi будет защищено куда лучше

27 Июн, 2021

В iOS 15 добавят протокол WPA3 — теперь соединение по Wi-Fi будет защищено куда лучше

Отлично!

Ноа Эванс (Noah Evans), девелопер приложений, заявил, что нашел в iOS 15 поддержка протокола WPA3 для встроенного в iPhone модема. Представленный еще в 2018 году консорциумом Wi-Fi Alliance он куда более совершенный, чем WPA2.

Чем лучше? Куда более совершенной защитой от подбора паролей. С WPA3 злоумышленникам вряд ли удастся получить доступ к данным, которые передаются между девайсами, подключенными к одной сети. Они попросту не смогут подобрать пароль.

Что касается разницы в работе между WPA2 и WPA3 для пользователей, то ее нет вовсе. Все происходят таким же образом, как и раньше.

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