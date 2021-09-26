В iOS 15 есть функция обнаружения падения

Раньше такое было только у смарт-часов.

Оказывается, купертиновцы добавили в iOS 15 (а, соответственно, в iPhone с ее поддержкой) функцию обнаружения падения. Ранее она присутствовала только в watchOS для смарт-часов Apple Watch Series.

Если пользователь айфона упал, то на смартфоне появится две надписи: «Экстренный вызов — SOS» и «Все в порядке». Со вторым все ясно. А первое позволит вызвать службы спасения или сообщить доверенным контактам о том, что нужна помощь.

Apple has added a fall-prevention feature to iOS 15 that can notify you when certain metrics indicate that you are in risk of suffering a fall sometime over the next 12 months. https://t.co/2NAROdFAi1 — PhoneArena (@PhoneArena) September 25, 2021

В том случае, если никакой реакции не последует в течение 60 секунд, смартфон сам наберет номер скорой помощи и назовет координаты, где лежит владелец айфона. Также координаты будут отправлены доверенным контактам.

Эта функция, уверены в Apple, позволит спасти множество жизней.

Кроме того, айфон на основе данных, полученных от анализа походки, предупредит пользователя о том, что он может упасть и находится в группе риска.

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