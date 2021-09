В iOS 15 есть функция обнаружения падения

Раньше такое было только у смарт-часов.

Оказывается, купертиновцы добавили в iOS 15 (а, соответственно, в iPhone с ее поддержкой) функцию обнаружения падения. Ранее она присутствовала только в watchOS для смарт-часов Apple Watch Series.

Если пользователь айфона упал, то на смартфоне появится две надписи: «Экстренный вызов — SOS» и «Все в порядке». Со вторым все ясно. А первое позволит вызвать службы спасения или сообщить доверенным контактам о том, что нужна помощь.

Apple has added a fall-prevention feature to iOS 15 that can notify you when certain metrics indicate that you are in risk of suffering a fall sometime over the next 12 months. https://t.co/2NAROdFAi1

