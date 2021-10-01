В iOS 15 обнаружен опасный баг — удаляются сохраненные фото
Плохо.
В операционной системе iOS 15 найден серьезный баг, который может серьезно испортить жизнь владельцам современных айфонов (и не слишком, iOS 15 работает даже на первом Айфон SE и стареньком 6S).
Речь идет об удалении фото! Если Вы сохраните снимок в iMessage, а затем сотрете переписку, где он был, то после создания резервной копии в облаке iCloud, Вы обнаружите, что фотографии нет. Причем вообще, оно исчезнет с айфона.
А многие обладатели айфонов давно настроили автоматическое резервное копирование. Как я, например. Но предупреждены — значит вооружены. Будем осторожнее с iOS 15 и iMessage.
Кстати, в iOS 15.1 beta 2 баг по-прежнему присутствует.
Почитаем на Блохе:
- Как использовать новые жесты для перетягивания текста в iOS 15 на iPhone
- Вышла iOS 15.1 beta 2 — что нового
- iPhone 12 работает с iOS 15 на 30 минут дольше, чем с iOS 14.8
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.