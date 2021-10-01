В iOS 15 обнаружен опасный баг — удаляются сохраненные фото

Плохо.

В операционной системе iOS 15 найден серьезный баг, который может серьезно испортить жизнь владельцам современных айфонов (и не слишком, iOS 15 работает даже на первом Айфон SE и стареньком 6S).

Речь идет об удалении фото! Если Вы сохраните снимок в iMessage, а затем сотрете переписку, где он был, то после создания резервной копии в облаке iCloud, Вы обнаружите, что фотографии нет. Причем вообще, оно исчезнет с айфона.

А многие обладатели айфонов давно настроили автоматическое резервное копирование. Как я, например. Но предупреждены — значит вооружены. Будем осторожнее с iOS 15 и iMessage.

Кстати, в iOS 15.1 beta 2 баг по-прежнему присутствует.

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