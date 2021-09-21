В iOS 15 улучшили безопасность Face ID — макет лица не пройдет
Давно пора!
iOS 15 следует скачать еще и потому, что в ней улучшена безопасность лицевого сканера Face ID. Если раньше злоумышленники могли обойти защиту iPhone с помощью точного макета лица владельца смартфона, то теперь спуфинг (так это называется) не пройдет.
Алгоритмы настроены так, что макет лица не сработает. И доступно это на всех iPhone с Face ID:
- iPhone X;
- iPhone XR;
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro;
- iPhone 11 Pro Max;
- iPhone 12;
- iPhone 12 mini;
- iPhone 12 Pro;
- iPhone 12 Pro Max;
- iPhone 13;
- iPhone 13 mini;
- iPhone 13 Pro;
- iPhone 13 Pro Max.
Также сообщается об усовершенствованном голосовом помощнике Siri, новых уровнях шифрования телефонии и прочих мелких доработках, призванных защитить владельцев айфонов.
Правда, взломать iOS 15 все равно смогли…
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