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В iOS 15 улучшили безопасность Face ID — макет лица не пройдет

21 Сен, 2021

В iOS 15 улучшили безопасность Face ID — макет лица не пройдет

Давно пора!

iOS 15 следует скачать еще и потому, что в ней улучшена безопасность лицевого сканера Face ID. Если раньше злоумышленники могли обойти защиту iPhone с помощью точного макета лица владельца смартфона, то теперь спуфинг (так это называется) не пройдет.

New iphone with the apple installation screen with the new IOS 14 operating system next to come out.

Алгоритмы настроены так, что макет лица не сработает. И доступно это на всех iPhone с Face ID:

  • iPhone X;
  • iPhone XR;
  • iPhone XS;
  • iPhone XS Max;
  • iPhone 11;
  • iPhone 11 Pro;
  • iPhone 11 Pro Max;
  • iPhone 12;
  • iPhone 12 mini;
  • iPhone 12 Pro;
  • iPhone 12 Pro Max;
  • iPhone 13;
  • iPhone 13 mini;
  • iPhone 13 Pro;
  • iPhone 13 Pro Max.

Также сообщается об усовершенствованном голосовом помощнике Siri, новых уровнях шифрования телефонии и прочих мелких доработках, призванных защитить владельцев айфонов.

Правда, взломать iOS 15 все равно смогли

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