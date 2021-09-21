В iOS 15 улучшили безопасность Face ID — макет лица не пройдет

Давно пора!

iOS 15 следует скачать еще и потому, что в ней улучшена безопасность лицевого сканера Face ID. Если раньше злоумышленники могли обойти защиту iPhone с помощью точного макета лица владельца смартфона, то теперь спуфинг (так это называется) не пройдет.

Алгоритмы настроены так, что макет лица не сработает. И доступно это на всех iPhone с Face ID:

iPhone X;

iPhone XR;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone 12;

iPhone 12 mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.

Также сообщается об усовершенствованном голосовом помощнике Siri, новых уровнях шифрования телефонии и прочих мелких доработках, призванных защитить владельцев айфонов.

Правда, взломать iOS 15 все равно смогли…

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