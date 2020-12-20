В iPhone 13 будет поддержка сверхбыстрого Wi-Fi нового поколения

Он будет называться Wi-Fi 6E.

Согласно информационному порталу MacRumors, iPhone 13 будет поддерживать Wi-Fi нового поколения. Об этом же говорят аналитики Блейн Кертис, Томас О’Мэлли и Тим Лонг. Речь идет о поддержке в новых iPhone так называемой технологии Wi-Fi 6E, которая значительно повысит скорость соединения.

В чем преимущества Wi-Fi 6E перед классическим Wi-Fi 6? Разница проявляется не только в более высокой производительности, но и в меньшей задержке сигнала и более высокой скорость передачи данных с возможностью поддержки диапазона на 6 ГГц.

Отличия такого диапазона в том, что он даст пользователям больший спектр воздушного пространства за пределами уже привычного диапазона в Wi-Fi, который сейчас находится в пределах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Такой шаг приведет к увеличению пропускной способности сети и снизит помехи для устройств, поддерживающих Wi-Fi 6E.

Виджай Нагараджан, который занимает должность исполнительного директора Broadcom, утверждает, что такой диапазон может стать самым огромным прорывом благом для пользователей Wi-Fi за последние 20 лет.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)