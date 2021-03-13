В iPhone 13 будет сканер отпечатков пальцев под дисплеем

С возвращением, Touch ID.

В сеть утек отчет для инвесторов от аналитиков Barclays Research. Эксперты утверждают, что iPhone 13 получит новую версию Touch ID.

Вероятность этого оценивается как “скорее всего”. Только на классический сканер отпечатков рассчитывать не стоит.

Apple разместит обновленный Touch ID под экраном iPhone 13. Насколько достоверен прогноз? В Barclays Research ссылаются на “обширные обсуждения в отрасли”.

Ранее о подобной особенности iPhone 13 писал Марк Гурман из Bloomberg. Теперь подтверждений стало больше.

По слухам – Apple пыталась встроить Touch ID в дисплей iPhone X. Но тогда эксперимент закончился неудачей.

Несколько лет спустя, компания довела технологию до ума. Осенью увидим, что у Apple вышло – после анонса iPhone 13.

Источник: cultofmac.com

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