В iPhone 13 будет совершенно новый аккумулятор. Айфон будет работать дольше
Скоро в iPhone будут гибкие аккумуляторы.
Новая утечка свидетельствует о совершенно новом подходе Apple к аккумуляторам. Поэтому он будет гораздо большей ёмкости, чем мы привыкли.
Apple уже давно начала использовать гибкие материалы в своей технике. Пока это касалось шлейфов и антенн. Но в 2021-ом ситуация сильно поменяется. Они начнут использовать гибкие аккумуляторы. Гнуть их, конечно, незачем. Речь идёт о корпусе самой батареи. Он будет из новых гибких и лёгких материалов. Поэтому корпус АКБ будет тоньше, вмещая в себя больше энергии. Это огромный плюс для нас. Но есть и вопросы:
- Безопасность новой технологии. Мы помним, как Самсунг пыталась внедрить новую технологию в батареи Note 7. Они взрывались и вообще вели себя непредсказуемо.
- Стоимость замены. Никакие аккумуляторы нельзя сгибать, для них это повреждение. Выходит, что почти при любой необходимости отремонтировать iPhone 13 придётся докупать ещё и новый аккумулятор. А это лишние траты для пользователя.
- Ну и сама стоимость iPhone может вырасти из-за внедрения новой технологии.
Как вы оцениваете новую технологию? Я очень жду чего-то подобного, ведь чем больше ёмкость у АКБ, тем лучше.
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