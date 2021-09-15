В iPhone 13 челка меньше в ширину, но больше в высоту — попросту «толстая»

Не ждали? А случилось.

Уменьшенная челка в поколении iPhone 13 действительно появилась. Но меньше она стала только в ширину. И есть огромный минус — в высоту модуль с Face ID и селфи-камерой, напротив, увеличился, примерно на 1 мм! То есть, никакой революции. Минорный апдейт — «не в профиль, так в анфас». Еще один обман купертиновцев в духе Apple Watch Series 7.

Да, строго говоря, площадь челки меньше, на 20%. Но то, что она стала больше в высоту, раздражает. Зачем? Видимо, датчики не помещались. Прямой намек на то, что они те же самые.

И, да, на презентации об этом никто ничего не сказал.

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