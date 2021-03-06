В iPhone 13 или 14 Touch ID и Face ID разместят под дисплеем

Никакой челки.

Совсем скоро, быть может, уже в этом году или в следующем айфон лишится челки. Кроме того, купертиновцы вернут в девайс Touch ID. Но и от Face ID отказываться никто не собирается.

Инсайдеры утверждают, что Apple выпустит iPhone с подэкранными модулями Face ID и Touch ID. Кроме того, за дисплеем разместят еще и датчик внешней освещенности.

Ну а на месте челки, которая многих сильно раздражает (хотя мне нравится), будет продолжение экрана (полезная площадь возрастет) и небольшой вырез под селфи-камеру. К слову, в будущем нельзя исключать, что и фронтальная камера отправиться за дисплей (примеры уже есть).

Сейчас купертиновцы трудятся на эффективностью задисплейных датчиков Face ID. С Touch ID проблем нет.

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