В iPhone 13 Pro обнаружили новый баг — смартфон показывает, что заряжается, даже когда не подключен к зарядке

Странная ошибка.

Популярный китайский портал MyDrivers сообщает, что пользователи iPhone 13 Pro все чаще жалуются на весьма необычный баг. Смартфон показывает, что заряжается даже тогда, когда не подключен к зарядному устройству. Как на фото ниже.

Нет, беспроводным способом устройство также не заряжается.

С чем это связано? Пока эксперты не разобрались. Возможно, что все дело в проблемах с аккумулятором или пайкой. Но также не исключен глюк iOS 15.

У наших читателей таких проблем нет?

Главные отличия iPhone 13 Pro от iPhone 12 Pro: улучшенные камеры, увеличенная батарея, экран с частотой обновления от 10 до 120 Гц.

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