В iPhone 13 Pro обнаружили новый баг — смартфон показывает, что заряжается, даже когда не подключен к зарядке
Странная ошибка.
Популярный китайский портал MyDrivers сообщает, что пользователи iPhone 13 Pro все чаще жалуются на весьма необычный баг. Смартфон показывает, что заряжается даже тогда, когда не подключен к зарядному устройству. Как на фото ниже.
Нет, беспроводным способом устройство также не заряжается.
С чем это связано? Пока эксперты не разобрались. Возможно, что все дело в проблемах с аккумулятором или пайкой. Но также не исключен глюк iOS 15.
У наших читателей таких проблем нет?
Главные отличия iPhone 13 Pro от iPhone 12 Pro: улучшенные камеры, увеличенная батарея, экран с частотой обновления от 10 до 120 Гц.
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