В каких iPhone есть беспроводная зарядка и стоит ли ей пользоваться

Или это опасно?

Беспроводная зарядка — одно из главных преимуществ современных моделей iPhone над смартфонами прошлых поколений. Она позволяет гораздо удобнее подзаряжать iPhone в определенных сценариях, не утруждая пользователя необходимостью подключения кабеля. Какие iPhone поддерживают беспроводную зарядку и стоит ли вообще ей пользоваться? В этой статье ответили на самые частые вопросы, связанные с беспроводной зарядкой.

В каких iPhone есть беспроводная зарядка

Список смартфонов Apple с поддержкой беспроводной зарядки расширяется с каждым годом. По состоянию на 2020 год поддержка беспроводной зарядки есть в следующих моделях:

iPhone SE (2-го поколения)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

Все перечисленные модели поддерживают беспроводную зарядку с зарядными устройствами стандарта Qi. Это самый распространенный формат, который поддерживает большинство зарядных станций. Тем не менее, при покупке зарядного устройства для беспроводной зарядки (особенно на AliExpress) следует уточнять соответствие стандарту Qi. В ином случае зарядка не будет выполняться.

Безопасно ли пользоваться беспроводной зарядкой

Все ведущие производители смартфонов и зарядных аксессуаров давно сошлись во мнении, что беспроводная зарядка никак не вредит мобильным устройствам. Однако каждый из производителей подчеркивает, что это утверждение верно, если речь идет о правильной беспроводной зарядке.

Под этим подразумевается зарядка смартфона качественным зарядным устройством, которое не будет приводить к перегреву гаджета.

Перегрев — это самое важное, на что следует обращать внимание при беспроводной зарядке. Если iPhone нагревается сильнее, чем на обычной зарядке, значит необходимо сменить зарядный адаптер или изменить условия зарядки. Например, не стоит заряжать смартфон на коврике для зарядки на приборной панели автомобиля, находящейся под прямыми лучами солнца. В таком случае сильный перегрев обеспечен.

Главный минус беспроводной зарядки

Самый большой минус беспроводной зарядки — низкая скорость. Например, iPhone X заряжается обычным проводным образом с использованием комплектного 5-ваттного адаптера до 14% за 15 минут. При помощи аналогичного 5-ваттного адаптера для беспроводной зарядки за 15 минут набегает несколько меньше заряда — 10%.

Казалось бы, разница не самая значительная. Но на дистанции полной зарядки она сказывается существенно. В среднем выходит, что беспроводная зарядка в полтора раза медленнее проводной.

Это означает, что беспроводная зарядка точно не подойдет в случае, если вы любите как можно быстрее заряжать iPhone. С другой же стороны, она станет находкой, если вы имеете возможность всегда держать iPhone на зарядном коврике, например, перед компьютером. В таком случае iPhone фактически всегда будет находиться на зарядке, что позволит действительно забыть об использовании проводов для зарядки.

Источник: Bloha.ru.

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