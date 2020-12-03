В Кении спасают жирафов. На плоту перевозят этих редких животных с острова на материк

В Африке занимаются добрыми делами.



В Кении активисты и правительственные силы строят плоты и перевозят жирафов на материк. Им угрожает опасность и даже погибель. Подробности в нашем материале. Поехали!

Всё началось ещё в 2011, когда было решено переселить часть молодых жирафов на остров Лонгичаро на озере Баринго. Тогда площадь острова была гораздо больше, чем теперь. Задумка была в переселении в условия дикой природы. Но из-за наводнения площадь острова резко сократилась. Также раньше был перешеек, который соединял остров с материком, но и его не стало. А ведь он был необходим для доставки дополнительного питания и проверки здоровья у длинношеев.

И вот пришло время спасать этих бедняг. Разнообразные фонды, группы активистов и правительственные силы построили плот и уже перевезли первого жирафа. Теперь они планируют спасти всех обитателей острова, а это ещё 8 травоядных.

Кстати, построенный плот оставили на острове, чтобы жирафы привыкли к его виду и не боялись. Также для путешествия глаза бедняги пришлось завязать. А в дороге персонал старался меньше разговаривать между собой, чтобы не нервировать туриста из дикой природы.

Популяция жирафов снижается: всего их около 1600 в Африке, а из них больше половины находятся в заповеднике Кении. Так что это большое дело. Мы желаем успехов этим добрым людям!

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