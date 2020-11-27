В комплекте Samsung Galaxy S21 будут беспроводные наушники

Ну хоть кто-то добавляет наушники в комплект, а не забирает.



Samsung старается выпускать новые беспроводные наушники вместе с новыми флагманами S-серии. Это нас ждёт и с анонсом нового Galaxy S21. Но самое интересное не этом, а в том, что наушники Galaxy Buds будут идти в комплекте с флагманов 2021 года. Все подробности у нас. Поехали!

Что интересного вас ждёт:

Естественно, они произведены в сотрудничестве с AKG.

Имеют активное шумоподавление.

Дизайн будет тот же, что и у Galaxy Buds/Buds+.

Ещё улучшили качество звука.

Сохранили отличное время автономной работы при новых постоянно активных функциях.

Улучшили режим «Ambient», при котором вы можете слышать происходящее вокруг вас, не снимая наушники.

Название ожидается «Samsung Galaxy Buds Beyond», но официально не подтверждено.

Анонс и появление на рынке: январь 2021, когда будут представлены семейство Samsung Galaxy S21 и новый складной Flip 2.

Цена: на старте продаж ожидается в 9990 руб за штучку.

Как вам такое решение ребят из Южной Кореи? Это вам не Apple, что вытаскивает всё из комплекта.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)