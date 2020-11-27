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В комплекте Samsung Galaxy S21 будут беспроводные наушники

27 Ноя, 2020

В комплекте Samsung Galaxy S21 будут беспроводные наушники

Ну хоть кто-то добавляет наушники в комплект, а не забирает.

Samsung старается выпускать новые беспроводные наушники вместе с новыми флагманами S-серии. Это нас ждёт и с анонсом нового Galaxy S21. Но самое интересное не этом, а в том, что наушники Galaxy Buds будут идти в комплекте с флагманов 2021 года. Все подробности у нас. Поехали!S21

Что интересного вас ждёт:

  • Естественно, они произведены в сотрудничестве с AKG.
  • Имеют активное шумоподавление.
  • Дизайн будет тот же, что и у Galaxy Buds/Buds+.
  • Ещё улучшили качество звука.
  • Сохранили отличное время автономной работы при новых постоянно активных функциях.
  • Улучшили режим «Ambient», при котором вы можете слышать происходящее вокруг вас, не снимая наушники.
  • Название ожидается «Samsung Galaxy Buds Beyond», но официально не подтверждено.

Анонс и появление на рынке: январь 2021, когда будут представлены семейство Samsung Galaxy S21 и новый складной Flip 2.

Цена: на старте продаж ожидается в 9990 руб за штучку.

Как вам такое решение ребят из Южной Кореи? Это вам не Apple, что вытаскивает всё из комплекта.

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