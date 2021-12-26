В космос отправился «Джеймс Уэбб» — самый мощный и дорогой телескоп в истории
Найдет ли он инопланетян?
Вчера НАСА отправила в космос самый продвинутый и дорогостоящий телескоп в истории! Речь идет о «Джеймсе Уэббе», которого называют наследником знаменитого «Хаббла». Разработка Уэбба велась 20 лет. Было вложено более $10 000 000 000!
В ближайший месяц телескоп должен добраться до запланированной зоны, развернуть тепловой щит для защиты от космического излучения, а также оптические элементы. Как только это случится, миссию можно будет назвать успешной.
После начнется глубокое изучение всей вселенной (причем, с самого начала ее существования), а также поиск экзопланет с возможной разумной жизнью.
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