В Минцифры утверждают, что Россию не изолируют от глобального интернета

Почему?

Порталы Газета.ру и РБК пишут, что Минцифры не планирует отключать РФ от мирового интернета. И призыв госорганам перейти на российские DNS-сервера и открыть аккаунты в ВКонтакте и Телеграме связаны не с отключением России от мировой сети, а с атакой на порталы российских госорганов из других стран.

Дело в том, что с 24 февраля российские СМИ и сайты госорганов подвергаются массированным DDoS-атакам. Например, 26 февраля злоумышленники атаковали Госуслуги. Также хакеры пытались уложить сайты популярных СМИ.

Да, в полную блокировку Интернета в РФ мы не верим. Дело в том, что наша страна сотрудничает не только с западными магистральными провайдерами, но и азиатскими. Запад и США это далеко не весь мир! Не готовы сказать, что все будет также, как и раньше. Нормально в такой ситуации просто быть не может, это надо понимать. Но и катастрофы не ждем.

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