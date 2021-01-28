В мире 1,65 миллиарда активных устройств Apple
Большая часть из них – iPhone.
Apple идет на рекорд. Тим Кук – глава компании – поделился интересной статистикой. Он сообщил, что число активных “яблочных” устройств превысило 1,65 миллиарда.
При этом доля iPhone – более 1 миллиарда. Добиться сказанного помог Китай. Кук рассказал, что объем продаж в Поднебесной увеличился на 57%.
Кроме того – в КНР невероятный спрос на iPhone 12. По мнению Кука – все дело в 5G. Китайские сети 5 поколения хорошо развиты. Местные пользователи охотно покупают 5G-телефоны.
5G в США тоже набирает обороты. Американцы переходят на iPhone 12 ради новой технологии. Она дает определенное преимущество.
К сожалению, цифры по России неизвестны. Было бы любопытно оценить.
Источник: theverge.com
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.