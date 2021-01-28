В мире 1,65 миллиарда активных устройств Apple

Большая часть из них – iPhone.

Apple идет на рекорд. Тим Кук – глава компании – поделился интересной статистикой. Он сообщил, что число активных “яблочных” устройств превысило 1,65 миллиарда.

При этом доля iPhone – более 1 миллиарда. Добиться сказанного помог Китай. Кук рассказал, что объем продаж в Поднебесной увеличился на 57%.

Кроме того – в КНР невероятный спрос на iPhone 12. По мнению Кука – все дело в 5G. Китайские сети 5 поколения хорошо развиты. Местные пользователи охотно покупают 5G-телефоны.

5G в США тоже набирает обороты. Американцы переходят на iPhone 12 ради новой технологии. Она дает определенное преимущество.

К сожалению, цифры по России неизвестны. Было бы любопытно оценить.

Источник: theverge.com

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