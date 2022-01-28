В мире насчитывается более 1,8 млрд активных устройств Apple
Говорит сам Тим Кук.
Тим Кук, глава Apple, заявил, что на данный момент в мире насчитывается 1,8 млрд активных устройств Apple. То есть, они не лежат мертвым грузом. Люди ими пользуются!
Речь идет о таких устройствах, как смартфоны Айфон разных поколений, плееры iPod Touch, планшеты iPad, компьютеры и ноутбуки Mac, медиаплееры Apple TV и умные часы Apple Watch.
К слову, на год назад, в январе 2020 года в мире насчитывало 1,5 млрд активных гаджетов. А в январе минувшего года уже 1,65 млрд.
База растет!
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