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В Москве можно открыть карты Visa Gold — с нее можно оплачивать покупки в App Store и в других странах

5 Апр, 2022

В Москве можно открыть карты Visa Gold — с нее можно оплачивать покупки в App Store и в других странах

Ура!

Такую услугу предлагает «Коммерческий банк Кыргызстана». Но цена кусается. Отвалить придется аж 17,5 тысячи рублей. 5,5 тысячи стоит выпуск карточки. Еще 12 тысяч это годовое обслуживание.

Visa и MasterCard

Когда карта активируется, нужно перевести по номеру телефона деньги через банк или QIWI.

Какие преимущества? Самые очевидные:

  • Можно платить в App Store, продлять iCloud, Apple Music и так далее.
  • Платить в других странах, где карты Мир не работают.
  • Оплачивать покупки во всех зарубежных интернет-магазинах.

А минусы (кроме цены)? Есть риск, что Visa (по стуку свыше, из ЕС или США) отключит киргизский банк от своей системы за попытку помощи в обходе санкций. И тогда плакали ваши денежки…

Оправдан ли риск, каждый решит сам для себя.

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