В Москве можно открыть карты Visa Gold — с нее можно оплачивать покупки в App Store и в других странах

Ура!

Такую услугу предлагает «Коммерческий банк Кыргызстана». Но цена кусается. Отвалить придется аж 17,5 тысячи рублей. 5,5 тысячи стоит выпуск карточки. Еще 12 тысяч это годовое обслуживание.

Когда карта активируется, нужно перевести по номеру телефона деньги через банк или QIWI.

Какие преимущества? Самые очевидные:

Можно платить в App Store, продлять iCloud, Apple Music и так далее.

Платить в других странах, где карты Мир не работают.

Оплачивать покупки во всех зарубежных интернет-магазинах.

А минусы (кроме цены)? Есть риск, что Visa (по стуку свыше, из ЕС или США) отключит киргизский банк от своей системы за попытку помощи в обходе санкций. И тогда плакали ваши денежки…

Оправдан ли риск, каждый решит сам для себя.

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