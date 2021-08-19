В Netflix для iPhone появился объемный звук
Дождались.
Компания Netflix обновила свое приложение для iOS. Теперь на айфонах можно насладиться просмотром кино и сериалов с объемным звуком (Spatial Sound). Разумеется, для этого потребуются соответствующие наушники с его поддержкой.
У Apple таких моделей две. Это дорогущие AirPods Max и премиальные AirPods Pro.
Что такое Spatial Sound? Это, как и заявлено, полноценный объемный звук, когда у зрителя появляется ощущение, будто он находится в самой картине, звук буквально вращается вокруг него.
Странно, что раньше его поддержки у Netflix не было. Ну, теперь вот есть. Радует.
Да, не забудьте обновиться до iOS 14, Spatial Sound добавлен только в этой ОС.
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