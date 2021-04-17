В ожидании iOS 14.5 вспоминаем лучшие нововведения iOS 14.4

Не так уж она и плоха.

Да, у iOS 14.4 есть свои проблемы (например, зарядку айфоны с этой прошивкой явно кушают быстрее, чем раньше). Но и хорошее она принесла. Называем главные нововведения iOS 14.4 (ну и 14.4.1 соответственно), без которых владельцы iPhone вряд ли представят свою жизнь в дальнейшем.

Поехали!

Камера лучше распознает QR-коды . Особенно маленького размера. Заменили камеру на неоригинальную ? Теперь вы будете об этом знать. Увидите уведомление. Есть HomePod mini (может были в другой стране и купили, не, ну а что!)? Что же, соединение iPhone 11/12 с ней происходит мгновенно и на расстоянии. Некоторые программы будут спрашивать вас о разрешении на слежку (для ваших благ, конечно, показа рекламы). В iOS 14.5 эта фишка станет обязательной для всех всех. В разделе подключенных Bluetooth-устройств теперь имеется классификация по типу (наушники, часы, колонки и прочее). А еще в локаторе эти девайсы можно искать. Исчезли проблемы при HDR-съемке на iPhone 12. Виртуальный контроллер прекратил мешать отвечать на вызовы на заблокированном экране. Виджет фитнеса работает, как часы (и данные из раздела «Активность» берет сразу, без задержек). Исчезла проблема с не тем языком в сообщениях. Задержек при вводе текста больше нет.

Вот! Набрался аж десяток классных нововведений. А вам iOS 14.4 нравится?

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