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В ожидании iOS 14.5 вспоминаем лучшие нововведения iOS 14.4

17 Апр, 2021

В ожидании iOS 14.5 вспоминаем лучшие нововведения iOS 14.4

Не так уж она и плоха.

Да, у iOS 14.4 есть свои проблемы (например, зарядку айфоны с этой прошивкой явно кушают быстрее, чем раньше). Но и хорошее она принесла. Называем главные нововведения iOS 14.4 (ну и 14.4.1 соответственно), без которых владельцы iPhone вряд ли представят свою жизнь в дальнейшем.

откат с iOS 14.4.1 на iOS 14.4

Поехали!

  1. Камера лучше распознает QR-коды. Особенно маленького размера.
  2. Заменили камеру на неоригинальную? Теперь вы будете об этом знать. Увидите уведомление.
  3. Есть HomePod mini (может были в другой стране и купили, не, ну а что!)? Что же, соединение iPhone 11/12 с ней происходит мгновенно и на расстоянии.
  4. Некоторые программы будут спрашивать вас о разрешении на слежку (для ваших благ, конечно, показа рекламы). В iOS 14.5 эта фишка станет обязательной для всех всех.
  5. В разделе подключенных Bluetooth-устройств теперь имеется классификация по типу (наушники, часы, колонки и прочее). А еще в локаторе эти девайсы можно искать.
  6. Исчезли проблемы при HDR-съемке на iPhone 12.
  7. Виртуальный контроллер прекратил мешать отвечать на вызовы на заблокированном экране.
  8. Виджет фитнеса работает, как часы (и данные из раздела «Активность» берет сразу, без задержек).
  9. Исчезла проблема с не тем языком в сообщениях.
  10. Задержек при вводе текста больше нет.

Вот! Набрался аж десяток классных нововведений. А вам iOS 14.4 нравится?

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