В память Стива Джобса: девятая годовщина со дня смерти основателя Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук почтил память основателя компании Apple.

5 октября 2011 года умер основатель Apple Стив Джобс. Нынешний генеральный директор компании Тим Кук почти память великого изобретателя и написал твит, процитировав писательницу Майю Анжелу: “Великая душа никогда не умирает. Она объединяет нас вместе снова и снова. – Майя Анжела. Ты всегда с нами Стив, память о тебе объединяет нас и вдохновляет каждый день”.

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK

