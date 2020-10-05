В память Стива Джобса: девятая годовщина со дня смерти основателя Apple

Генеральный директор Apple Тим Кук почтил память основателя компании Apple.

5 октября 2011 года умер основатель Apple Стив Джобс. Нынешний генеральный директор компании Тим Кук почти память великого изобретателя и написал твит, процитировав писательницу Майю Анжелу: “Великая душа никогда не умирает. Она объединяет нас вместе снова и снова. – Майя Анжела. Ты всегда с нами Стив, память о тебе объединяет нас и вдохновляет каждый день”.

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2020

Стив Джобс вместе с программистами Стивом Возняком и Рональдом Уэйном собрали свой первый ПК на базе операционной системы “MOS Technology 6502”. Продав несколько десятков компьютеров, они нашли инвесторов и официально зарегистрировали компанию Apple в 1976 году. Однако самым инновационным продуктом начинающей компании стала VisiCalc – первая электронная таблица для ПК. Эта технология превратила компьютерные устройства в девайс для ведения бизнеса в 1979 году.

Спустя несколько лет компания выпустила Macintosh, который поначалу имел ограниченный коммерческий успех. Тогдашний генеральный директор Джон Скалли хотел, чтобы Apple сосредоточила больше усилий на Apple II, в то время как Джобс хотел сделать все возможное, чтобы продвигать Macintosh. Именно этот спор привел к печально известной битве между ними, каждый из которых пытался вытеснить другого, и к тому, что Стив ушел в отставку в 1985 году и основал NeXT. Джобс вернулся в Apple в 1996 году, когда компания купила NeXT, и NeXTSTEP OS стала основой для Mac OS X.

Основателю компании Apple диагностировали рак поджелудочной железы в 2003 году. Спустя 8 лет Стив Джобс покинул пост генерального директора компании и назначил своим приемником Тима Кука. Спустя 1,5 месяца Стив Джобс скончался в своем доме в Калифорнии.

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