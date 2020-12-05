В Париже начнут работать электровелосипеды скорой помощи

Меньше пробок – эффективней работа.

Кто-то возразит, зачем использовать такой транспорт, когда технологический прогресс ушел далеко вперед. Но у велосипедов есть огромное преимущество перед классическими автомобилями – они не застревают в пробках. А если прикрепить к такому велосипеду неплохой электромотор – получится прекрасная альтернатива в условиях современных мегаполисов. Власти Парижа поняли эту концепцию.

В «кузове» такого электровелосипеда будет использоваться контейнер на 150 литров, в котором представители скорой помощи будут хранить медикаменты. Такой транспорт сможет осилить до 160 км от одного заряда батареи.

Самая идея использовать трехколесный транспорт не нова. В той же Юго-Восточной Азии велосипеды повсеместно применяются в роли такси. Где-то используют мотоциклы (такой транспорт называется рикшей), но у кого нет возможностей купить средство с мотором, пользуются велосипедами и прикрепляют к ним коляску для пассажиров. ЮВА задают тренды для запада? Почему бы и нет.

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