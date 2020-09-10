В Портленде США запретили систему распознавания лиц

Борцы за права человека объявили войну «умным камерам».

Члены городского совета Портленда в штате Оригон запретили использовать систему распознавания лиц. Как сообщает телеканал CNN, Запрет распространяется даже на управление полиции города. Также от использования этой системы должны отказать владельцы ресторанов, баров, магазинов и банков с 1 января 2021 года.

По словам представителей «Американского союза защиты гражданских свобод», запрет на использование системы распознавания лиц – «необходимый шаг для соблюдения прав граждан на неприкосновенность их частной жизни». Отметим, что Портленд не единственный город, в котором было принято такое решение. Система попала под запрет в Сан-Франциско, Окленде и Бостоне.

Любопытно, что именно камеры наблюдения, в которых использовалась данная система, помогли установить личности причастных к массовым протестам в США. В январе 2020 года Европейская комиссия по правам человека тоже выдвинула предложение по отказу от системы распознавания лиц. Эксперты в области криминалистики уверены, что такое решение приведет только к увеличению числа преступлений.

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