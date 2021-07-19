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В РФ можно будет приобрести «зеленый» iPhone 13 Eco с ароматом кофе

19 Июл, 2021

В РФ можно будет приобрести «зеленый» iPhone 13 Eco с ароматом кофе

А еще василька, ромашки, розы.

Хотите, чтобы ваш Айфон пах ароматным кофе, альпийской ромашкой, розой или васильком? Что же, люксовый бренд исполняет любые желания тех, у кого есть деньги. Уже сейчас Caviar предлагает предзаказать ароматные iPhone 13 Pro или iPhone 12 Pro из серии Eco. Утверждается, что все устройства сохранят запах на протяжении 3 месяцев. А затем владелец люксового смартфона может обратиться к Caviar для восстановления аромата. Всего планируется выпуск 99 экземпляров с тем или иным запахом.

Айфон с ромашкой стоит от 374 тысяч рублей. Саму ромашку собирали вручную в Тироли на альпийских лугах.

 
Никаких химикатов, только биоцид и пластификатор для сохранения запаха.

  • Аромат розы обойдется уже в 359 тысяч.
  • За василек (тоже из Альп) нужно выдать также 359 тысяч рублей.
  • Кофейный айфон самый дорогой, стоит 369 тысяч.

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