В РФ можно будет приобрести «зеленый» iPhone 13 Eco с ароматом кофе

А еще василька, ромашки, розы.

Хотите, чтобы ваш Айфон пах ароматным кофе, альпийской ромашкой, розой или васильком? Что же, люксовый бренд исполняет любые желания тех, у кого есть деньги. Уже сейчас Caviar предлагает предзаказать ароматные iPhone 13 Pro или iPhone 12 Pro из серии Eco. Утверждается, что все устройства сохранят запах на протяжении 3 месяцев. А затем владелец люксового смартфона может обратиться к Caviar для восстановления аромата. Всего планируется выпуск 99 экземпляров с тем или иным запахом.

Айфон с ромашкой стоит от 374 тысяч рублей. Саму ромашку собирали вручную в Тироли на альпийских лугах.



Никаких химикатов, только биоцид и пластификатор для сохранения запаха.

Аромат розы обойдется уже в 359 тысяч.

За василек (тоже из Альп) нужно выдать также 359 тысяч рублей.

Кофейный айфон самый дорогой, стоит 369 тысяч.

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