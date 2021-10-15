В России начались продажи Apple Watch Series 7 — кому стоит обновиться
Дождались?
Сегодня в России стартовали официальные продажи умных часов Apple Watch Series 7. Это самые дорогие, самые продвинутые и современные смарт-часы от Apple. Да, купить их прямо сейчас у вас, очевидно, не получится. С поставками проблемы. Так или иначе, есть ли смысл обновляться тем, у кого уже есть Apple Watch Series 6. Или, допустим, Apple Watch Series 3?
Начнем с главных нововведений. Их немного. Всего три.
- Увеличенный на 20% экран. Наглядное сравнение тут.
- Сильно уменьшились рамки. Как по мне, главное и самое интересное нововведение. Благодаря этому новинка выглядит куда современее.
- Series 7 крепче Series 6.
Всё! Остальное тут такое же. Те же датчики, тот же чип, прежний дизайн (в целом).
Так, кому стоит обновиться? Тем, кому хочется самые-самые смарт-часы на рынке. А еще, кому экран Series 6 кажется слишком маленьким.
А что, если у вас Series 3? Можно остаться и с ними. Но если нужен датчик сатурации (очень точный, между прочим), то разумно взять именно Series 7. Тем более, что Series 6 больше официально не продаются. Но если проверка кислорода в крови вас не тревожит, то вполне можно остаться с Series 3. Мы рассказывали почему.
Полезно знать:
- Apple выпустила watchOS 8.0.1 — прошивка полезна для владельцев Apple Watch Series 3
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- Apple Watch Series 7 в дефиците — поставки задерживаются на 4-5 недель
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