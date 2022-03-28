В России грядет дефицит смартфонов от Apple, Samsung и других компаний — запасов осталось на 2-3 месяца

Бежать в магазин?

Портал РБК, сославшись на представителей крупных ритейлеров, пишет, что запасов устройств от Apple, Samsung и других компаний, приостановивших поставки своей продукции в РФ, в российских магазинах осталось всего на два, в лучшем случае три, месяца. Грядет дефицит.

Так, например, некоторые сети уже заявляют о нехватке Айфон 11 и Айфон 12. В ближайшем будущем они, очевидно, вовсе исчезнут из магазинов. Премиальные Айфон 12 Про и Айфон 13 Про, а также флагманы Айфон 12 Про Макс и Айфон 13 Про Макс будут оставаться в продаже дольше. Но их запасы также крайне ограничены.

Дело в том, что поставок извне от этих компаний сейчас нет. Все, что лежит в магазинах, берется со складов. А запасы там отнюдь не бесконечны.

Займут ли нишу китайцы? Почему бы и нет. Но уже летом полностью удовлетворить спрос вряд ли будет возможно. Даже китайские компании сталкиваются с логистическими проблемами на фоне мирового кризиса и геополитической турбулентности. Вдобавок не совсем понятно, что будет с производством.

Да, в РФ могут легализовать параллельный импорт. Тогда к нам смогут поставлять технику без разрешения правообладателя. Из того же Китая, например.

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