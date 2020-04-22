В России и не пахнет 5G, а Xiaomi уже готовит реально дешевый 5G-смартфон

Xiaomi как обычно за свое.

Xiaomi разрабатывает дешевый смартфон с поддержкой 5G. Компания готовится выпустить модель Redmi K30i стоимостью 1799 юаней (около 19 тысяч рублей) и пока неназванную модель с поддержкой 5G за 999 юаней (около 11 тысяч рублей).

О грандиозных планах Xiaomi стало известно из внутреннего документа компании, который попал в Сеть. В нем указывается, что Redmi K30i станет упрощенной версией Redmi K30 5G. Смартфон будет иметь менее продвинутые характеристики, в частности, 48-мегапиксельную камеру вместо 65-мегапиксельной, но получит поддержку 5G.

Согласно документу, новый смартфон Xiaomi будет выпущен в конце апреля по цене 1799 юаней (около 19 тысяч рублей). Кроме этого, в документе указываются два других похожих смартфона с датами релиза в середине и в конце года. Цена одного из них составляет всего 999 юаней (около 11 тысяч рублей).

Выход наиболее доступного смартфона Xiaomi с поддержкой 5G ожидается в конце 2020 года.

Источник: XP.

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