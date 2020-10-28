В России из продаж пропадают не только iPhone 12

Новые автомобили тоже становятся дефицитом.

Совсем недавно мы писали о нехватке iPhone 12 в магазинах. Оказывается, это не единственный дефицитный товар в наши дни. Новые автомобили в автосалонах тоже разобрали. Но это не значит, что наши граждане резко разбогатели. Более того нехватка ощущается зачастую в Москве и Санкт-Петербурге.

Да, не все марки и модели пользуются таким высоким спросом. Автосалоны отчитываются об особом интересе к самым ходовым машинам. Их условно можно разделить на 2 группы:

Автомобили для автопарков и юридических лиц. Здесь мы прекрасно понимаем, что интересует каршеринги и таксопарки. Также другой коммерческий автопарк обычно включает средний и выше среднего классы в небогатых комплектациях. Выбор автовладельцев. Здесь марки и модели подпадают очень многие. В них особый спрос к конкретным двигателям, коробкам передач и комплектациям. Не хватает того, что надёжнее или привычнее для потребителя.

Так в салонах не найти базовых комплектаций без доп. оборудования. Вы и сами понимаете, что установка допов – хлеб автосалонов. За самыми популярными моделями сейчас нужно вставать в очередь до полугода. Так долго приходится ждать дорогостоящие модели, собирающиеся в США и Японии.

Но дело не только в высоком спросе, хотя он действительно присутствует. Автосалоны не работали несколько месяцев и сейчас они пожинают плоды отложенного спроса. Но забивать склады на этом фоне они не торопятся. Ведь их аналитики тоже читают новости и, как вы, опасаются новых ограничений. Так что в какой-то степени дефицит создаётся ещё и самими дилерами.

Кстати, за 3 месяца самоизоляции в автосалонах Москвы почти не было продано автомобилей дистанционно. У моего знакомого, работающего в одном из официальных дилеров KIA, так был продан всего один автомобиль. Что интересно, он был и не корейским, и не новым.

Автосалоны уговаривают клиентов покупать то, что у них в наличии. Ссылаясь на скорое повышение цен, скачки курсов валют, вообще растущий рынок и так далее. И логика в их словах есть. Цены подняты у всех автопроизводителей от 0,5 до 6%.

Кстати, больше всех цены поднял VAG. Volkswagen и Skoda стали дороже до 150 тыс. руб за каждую модель.

Традиционно большим спросов пользуются модели невысокого класса и премиум-сегмент. Автоваз сейчас тоже неплохо реализует свои автомобили. У них очереди выстраиваются за модели с автоматом.

Кстати, рынок б/у-шных автомобилей тоже вырос. Да так сильно, что цены на автомобили двухлетней давности почти не отличаются от цен на новые.

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