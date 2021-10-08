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В России можно оформить предзаказ на Apple Watch Series 7

8 Окт, 2021

В России можно оформить предзаказ на Apple Watch Series 7

Наконец-то!

Стартовал прием предзаказов на умные часы Apple Watch Series 7. В продажу новинка поступит 15 октября. Устройство предлагается либо в 41-миллиметровом, либо в 45-миллиметровом вариантах. Также можно купить Nike-версию (стоимость от этого не меняется).

Как мы уже писали раньше, цены следующие:

Какие цвета доступны? Всего пять: зеленый, синий, красный, цвет «сияющая звезда» и черный.

Главное нововведение: увеличенный экран с тонкими рамками. Ну и новинка крепче, чем Series 6. Технических же нововведений нет.

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