В России можно оформить предзаказ на Apple Watch Series 7
Наконец-то!
Стартовал прием предзаказов на умные часы Apple Watch Series 7. В продажу новинка поступит 15 октября. Устройство предлагается либо в 41-миллиметровом, либо в 45-миллиметровом вариантах. Также можно купить Nike-версию (стоимость от этого не меняется).
Как мы уже писали раньше, цены следующие:
- Series 7 с корпусом 41 мм: 37 тысяч рублей
- Series 7 с корпусом 45 мм: 39,5 тысяч рублей
Какие цвета доступны? Всего пять: зеленый, синий, красный, цвет «сияющая звезда» и черный.
Главное нововведение: увеличенный экран с тонкими рамками. Ну и новинка крепче, чем Series 6. Технических же нововведений нет.
Полезно знать:
- 7 отличных чехлов для Apple Watch Series с AliExpress
- Apple Watch Series 7 против Apple Watch Series 6 — в чем разница
- Apple Watch Series 3 все еще продаются — почему нет смысла переплачивать за Series 7
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.