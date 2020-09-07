В России начали производить обновленный Kia Rio

В Санкт-Петербурге запущено серийное производство обновленного седана Kia Rio.

Этот год пройдет для Kia под знаменем кардинальных перемен. Представитель компании, сообщило, что к концу декабря изменится даже дизайн логотипа легендарного корейского авто.

Обновленный Kia Rio, это как ваша жена, только что вышедшая из салона красоты. Вы уже так привыкли к ее привычному облику, что перестали замечать. Но только не сейчас. С новой прической, шикарной укладкой и макияжем она в центре внимания. Тоже самое можно сказать об обновленном кузове Kia Rio. Машина стала более обтекаемой, элегантной и приобрела спортивные формы, как подобает женщине, надевшей дорогое вечернее платье. Производители обновили передний и задний бамперы, изменили решетку радиатора, фары приобрели более кошачью вытянутую форму с хитрым прищуром.

Особой чертой обновленного Kia Rio стали задние фонари с матричной графикой. Теперь вслед за этой машиной, как за эффектной женщиной, будут устремлены восхищенные взгляды. Расширение нижнего воздухозаборника придало переднему бамперу элегантности, которой так недоставало предыдущей модели. Разработкой концепции и внешнего вида кузова занимался вице-президент компании Kia по дизайну Олег Сон. Покупатель может выбрать две варианта бензинового двигателя объемом 1,4 или 1,6 л. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

С чем связано изменение дизайна одного из самых продаваемых седанов в России, пока неясно. Возможно, с внешними переменами придет и изменение концепции компании. Отойдет ли Kia Rio от образа практичной и бюджетной машины тоже неизвестно. Цена на обновленный седан и дата начала продаж будут объявлены чуть позже. Возможно, обновленная Kia Rio, как горделивая женщина уйдет к другому более состоятельному и богатому, а возможно останется с вами на долгие счастливые года…

В любом случае, обновленный кузов Kia Rio будет принят российским рынком с большим интересом.

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