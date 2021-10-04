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В России начались продажи беспроводных наушников OPPO Enco Free 2

4 Окт, 2021

В России начались продажи беспроводных наушников OPPO Enco Free 2

Недорого.

OPPO сообщает о начале продаж в РФ беспроводных наушников Enco Free 2 с адаптивным шумодавом. Стоимость составляет 8 тысяч рублей.

Главная фишка — настраиваемый шумодав, который работает вместе с 3-ядерным чипом и способен снижать фоновый шум до 42 дБ. А это, между прочим, один из самых впечатляющих показателей в индустрии. Шум ветра не страшен точно! Но есть и режим прозрачности, когда окружающие звуки не заглушаются.

У OPPO Enco Free 2 также имеется технология настраиваемого усиления звука. Работает на основе данных, полученных от индивидуального тестирования чувствительности слуха пользователя. Настраиваются басы и высокие частоты индивидуально.

В наушниках использованы 10-миллиметровые динамические драйверы, кодеки AAC и SBC.

К слову, над настройкой звука в OPPO Enco Free 2 работали специалисты датской компании Dynaudio вместе с экспертами OPPO.

OPPO Enco Free 2 отлично работают и на iOS, и на Android. Все благодаря фирменному приложению HeyMelody.

Наконец, об автономности. Вместе с кейсом наушники проработают до 30 часов. Есть защита от влаги и пыли (IP54).

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