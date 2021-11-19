В России начались продажи HONOR 50 Lite — изумительный среднебюджетник
Берем смело.
Вместе с HONOR 50 в России стартовали продажи менее дорогого смартфона. Речь идет об HONOR 50 Lite. Новинка получила классную камеру, скоростную 66-ваттную зарядку и изумительный 6,67-дюймовый дисплей.
К слову, в рамках «Черной пятницы» от HONOR гаджет доступен со скидкой. Сейчас такой смартфон можно купить дешевле 20 000 рублей!
Находка.
- HONOR 50 Lite с 6/128 ГБ — 19 990 рублей (после 30 ноября цена вырастет на 2000 рублей)
Какие главные преимущества устройства? Тезисно:
- 6,67-дюймовый экран с рамками толщиной всего 1,05 мм. Полезная площадь дисплея почти 95%!
- Батарея на 4300 мА*ч с функцией сверхбыстрой зарядки мощностью 66 Вт. От 0 до 40% гаджет заряжается за 10 минут, а до 100% — быстрее 40 минут.
- Квадрокамера с главным сенсором на 64 Мп, шириком на 8 Мп, макро на 2 Мп и портретной камерой на 2 Мп.
- 128 ГБ флеш-памяти!
В ближайшие дни на нашем сайте выйдет подробный обзор HONOR 50 Lite, да и HONOR 50 тоже!
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