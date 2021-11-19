В России начались продажи изумительного HONOR 50 — сколько стоит и где купить
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В России наконец-то стартовали продажи изумительного смартфона HONOR 50, о котором мы вам много и подробно рассказывали. Устройство оснащено мощным чипсетом Snapdragon 778G, 120-герцовым AMOLED-дисплеем, 108-мегапиксельной камерой и батареей на 4300 мА*ч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки.
Купить смартфон можно в магазинах. Но мы рекомендуем купить его в фирменном онлайн-магазине HONOR. Быстро и удобно.
Цены следующие:
- Базовый HONOR 50 с 6/128 ГБ — 34 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/128 ГБ — 39 990 рублей.
- Базовый HONOR 50 с 8/256 ГБ — 44 990 рублей.
С подробными характеристиками устройства вы можете ознакомиться в нашем большом материале:
Мы также подробно описывали одну из эксклюзивных фишек устройства, мультивидео:
К слову, первые HONOR 50 по предзаказам раскупили почти мгновенно:
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