В России начались продажи изумительного HONOR 50 — сколько стоит и где купить

Дождались!

В России наконец-то стартовали продажи изумительного смартфона HONOR 50, о котором мы вам много и подробно рассказывали. Устройство оснащено мощным чипсетом Snapdragon 778G, 120-герцовым AMOLED-дисплеем, 108-мегапиксельной камерой и батареей на 4300 мА*ч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки.

Купить смартфон можно в магазинах. Но мы рекомендуем купить его в фирменном онлайн-магазине HONOR. Быстро и удобно.

Цены следующие:

С подробными характеристиками устройства вы можете ознакомиться в нашем большом материале:

Мы также подробно описывали одну из эксклюзивных фишек устройства, мультивидео:

К слову, первые HONOR 50 по предзаказам раскупили почти мгновенно:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)