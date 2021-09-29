В России начались продажи ноутбука ASUS ExpertBook B5

Весит всего 1 кг!



ASUS сообщает о начале продаж в России нового ноутбука ExpertBook B5, который весит всего 1 кг. Толщина новинки всего 16,9 мм. Корпус устройства выполнен из магниево-алюминиевого сплава.

Новинка базируется на процессоре Intel Core i3, i5 или i7 11-го поколения с графикой Iris Xe. Объем ОЗУ составляет до 48 ГБ, SSD — 1 ТБ. Ноутбук может комплектоваться OLED-дисплеем с разрешением Full HD.

На полном зарядке аккумулятора девайс проработает 14 часов. Есть поддержка скоростной зарядки. От 0 до 60% ноутбук заряжается всего за 39 минут. Имеется веб-камера и технология шумоподавления звука для повышения качества аудиосигнал.

И еще один очень важный момент — лэптоп соответствует военному стандарту MIL-STD-810H. Ему не страшны удары и падения.

За защиту данных отвечает сканер отпечатков пальцев, а также модуль TPM 2.0 (защищает от хакеров и вирусов).

Стоимость: от 67 тысяч рублей. Где купить? Тут.

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