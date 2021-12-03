В России начались продажи ноутбука HONOR MagicBook View 4 с Windows 11
Дождались.
В РФ стартовали продажи стильного, дорогого и мощного лэптопа MagicBook View 14 от HONOR с Windows 11 на борту. Впечатляющие характеристики не помешали производителю уместить всю начинку в компактном и легком корпусе. Весит девайс меньше 1,5 кг!
А сколько стоит? Версия с Intel Core i5-11320H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ предлагается за 90 000 рублей. Вариант с Core i7-11390H (остальные параметры те же) оценивается уже в 110 000 отечественных денежных единиц.
Устройство получило прочный алюминиевый корпус, двойную 5-мегапиксельную камеру, 4 динамика и 4 микрофона. Есть также сенсорная панель и модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров.
Используется 14,2-дюймовая IPS-панель с разрешением 2,5K. Дисплей умеет распознавать до десяти касаний сразу.
Внутри батарея на 60 Вт*ч. Автономное время работы составляет 15 часов. Есть скоростная 65-ваттная зарядка.
Что почитать еще?
- Топовые ноутбуки HONOR уже в России — MagicBook 14 и MagicBook 15 с Ryzen 5500U
- Обзор ноутбука Honor MagicBook 14 на новом Ryzen 5500U
- Обзор Honor MagicBook 14 2021: мощь в фирменном стиле
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.