В России начались продажи ноутбуков HONOR MagicBook X — первым покупателям полагаются скидки

Отличные ноутбуки на все случаи жизни.

HONOR (с этого года самостоятельный бренд, компания больше не принадлежит Huawei) сообщает о начале продаж мощных, тонких и легких лэптопов серии MagicBook X на территории России. Если планируете приобрести, то лучше поторопиться. Расторопным покупателям положены существенные скидки.

Сколько стоят?

HONOR MagicBook X 14 с чипом Core i3-10110U от Intel, 8 ГБ ОЗУ и накопителем SSD на 256 ГБ — 50 тысяч рублей (со скидкой — 46 тысяч рублей).

(со скидкой — 46 тысяч рублей). HONOR MagicBook X 15 с Intel Core i3-10110U внутри, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD емкостью 256 ГБ — 53 тысячи рублей (сейчас можно взять дешевле — за 48,5 тысячи).

(сейчас можно взять дешевле — за 48,5 тысячи). HONOR MagicBook X 15 с ЦП Intel Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем SSD на 512 ГБ — 60 тысяч рублей (со скидкой — 55 тысяч рублей).

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