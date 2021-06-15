В России начались продажи ноутбуков HONOR MagicBook X — первым покупателям полагаются скидки
Отличные ноутбуки на все случаи жизни.
HONOR (с этого года самостоятельный бренд, компания больше не принадлежит Huawei) сообщает о начале продаж мощных, тонких и легких лэптопов серии MagicBook X на территории России. Если планируете приобрести, то лучше поторопиться. Расторопным покупателям положены существенные скидки.
Сколько стоят?
- HONOR MagicBook X 14 с чипом Core i3-10110U от Intel, 8 ГБ ОЗУ и накопителем SSD на 256 ГБ — 50 тысяч рублей (со скидкой — 46 тысяч рублей).
- HONOR MagicBook X 15 с Intel Core i3-10110U внутри, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем SSD емкостью 256 ГБ — 53 тысячи рублей (сейчас можно взять дешевле — за 48,5 тысячи).
- HONOR MagicBook X 15 с ЦП Intel Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем SSD на 512 ГБ — 60 тысяч рублей (со скидкой — 55 тысяч рублей).
Подробнее о ноутбуках читаем здесь.
Что еще?
- Универсальные ноутбуки Asus ROG Strix G15 и G17 Advantage Edition
- Honor 50 и Honor 50 Pro
- Как год пандемии и удаленки изменил жизнь россиян — исследование Honor
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.