В России не хватает iPhone 13 — дефицит достиг 70–80%

Впервые!

«Известия», сославшись на свои источники, пишут, что дефицит смартфонов линейки iPhone 13 в России достигает порядка 70–80%. Нормализации ситуации раньше конца года ждать не следует. А, вероятно, дефицит сохранится и в начале 2022-го года.

В чем причина? В спросе? Только отчасти. Не забываем еще о нехватке компонентов и проблемах, связанных с логистикой, которые вытекают из-за пандемии COVID-19.

Так что ожидание iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max в нужной комплектации по-прежнему будет составлять недели, если не месяцы. Нужно смириться и ждать. Или же брать то, что есть в наличии у ритейлеров.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)