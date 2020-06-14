В России отменили «банковский роуминг»

Комиссии больше нет.

В России вступил в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. «Банковский роуминг» в первую очередь затрагивал клиентов Сбербанка, которые платили за выполнение межрегиональных переводов комиссию в размере 1% от суммы платежа.

Закон об отмене «банковского роуминга» был разработан в 2019 году по требованию Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Закон был принят Госдумой и подписан президентом Владимиром Путиным в декабре того же года.

Отметим, что с апреля 2020 года Сбербанк ввел новую комиссию вместо «банковского роуминга». В Сбербанке появилась комиссия в размере 1% от переводов на сумму свыше 50 тысяч рублей в месяц по всем дебетовым картам. Осуществлять такие переводы без комиссии возможно только по платной подписке.

Источник: ТАСС.

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