В России планируют разрешить параллельный («серый») импорт техники — дефицит iPhone отменяется?

Что такое параллельный импорт?

Портал РБК, сославшись на представителя Минпромторг РФ, сообщает, что в России прорабатывается идея разрешения ввозить на территорию страны гаджеты параллельно (так называемый «серый» способ). Это позволит насытить рынок и избежать дефицита.

Благодаря этому ввоз товаров на территорию РФ будет осуществлять по альтернативным каналам (например, из того же Китая) без разрешения правообладателя (Apple, Samsung и прочих) вопреки западным санкциям.

Проект постановления уже подготовлен ФАС. При этом отмечается, что параллельный импорт вовсе не означает легализацию контрафакта. Ввозить будут оригинальные товары, просто используя иные источники.

Что это даст нам с вами? Например, не будет дефицита айфонов. И прочих устройств от компаний, приостановивших ввоз своих товаров нашу страну. Запасов то у ритейлеров, как известно, не много, на 2-3 месяца.

Поделиться ссылкой

❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, (5,00 из 5, оценили: 1)

