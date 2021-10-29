В России поступил в продажу Xiaomi Pad 5 — идеален для игры в Lost Light

Отличный планшет.

Xiaomi сообщает о начале продаж в России планшета Xiaomi Pad 5. Устройство оценивается в 37 тысяч рублей.

Какие параметры?

SoC: Snapdragon 860

Дисплей: 11 дюймов, WQHD+, True Display, Low Blue Light (снижение интенсивности синего света для защиты глаз)

Батарея: 8720 мА*ч + зарядка мощностью 22,5 Вт.

ОЗУ: 6 ГБ

Флеш-память: 128 ГБ

Камера спереди: 8 Мп

Камера сзади: 13 Мп

ОС: Android 11 + MIUI for Pad

Планшет идеален для игр. Например, для высокобюджетного лутер-шутера Lost Light.

Те, кто поторопятся, и купят планшет с 28 октября по 4 ноября, получат в подарок наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic. А еще внутриигровые предметы для Lost Light: броню, патроны, шлем, оружие и не только. Промокод доступен здесь. А подарок для Lost Light тут. Открытое бета-тестирование игры стартовало вчера, 28 октября.

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