В России поступил в продажу Xiaomi Pad 5 — идеален для игры в Lost Light
Отличный планшет.
Xiaomi сообщает о начале продаж в России планшета Xiaomi Pad 5. Устройство оценивается в 37 тысяч рублей.
Какие параметры?
- SoC: Snapdragon 860
- Дисплей: 11 дюймов, WQHD+, True Display, Low Blue Light (снижение интенсивности синего света для защиты глаз)
- Батарея: 8720 мА*ч + зарядка мощностью 22,5 Вт.
- ОЗУ: 6 ГБ
- Флеш-память: 128 ГБ
- Камера спереди: 8 Мп
- Камера сзади: 13 Мп
- ОС: Android 11 + MIUI for Pad
Планшет идеален для игр. Например, для высокобюджетного лутер-шутера Lost Light.
Те, кто поторопятся, и купят планшет с 28 октября по 4 ноября, получат в подарок наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic. А еще внутриигровые предметы для Lost Light: броню, патроны, шлем, оружие и не только. Промокод доступен здесь. А подарок для Lost Light тут. Открытое бета-тестирование игры стартовало вчера, 28 октября.
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